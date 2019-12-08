شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ورقة عمل و450 من منسوبي «تعليم منطقة الباحة» في ملتقى «خبرات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر (الباحة)

رعى وكيل إمارة منطقة الباحة المُكلف أحمد بن صالح السياري صباح اليوم (الأحد)، ملتقى ومعرض خبرات الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث «بنين- بنات»، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، والمشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، والمساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس والمساعدة للشؤون تعليم البنات نوال الدرمحي، والمساعد للخدمات المساندة علي حمدان الغامدي، وعدد من القيادات التعليمية والحكومية والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.

وشارك في الملتقى نحو 450 من منسوبي ومنسوبات التعليم محافظات المنطقة، ويعرض خلاله 21 ورقة عمل يقدمها 35 مشاركاً ومشاركة من العائدون من خبرات والمشاركين في منتدى المعلمين والمعلمات من مناطق، ومحافظات المملكة تمثلت في (الباحة – المنطقة الشرقية – جدة – مكة المكرمة – الرياض)، وذلك بقاعة الأمير الدكتور فيصل بن محمد التعليمية.

وانطلق أمس (السبت) في الباحة ملتقى رؤساء القيادات المدرسية لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتضمنت جلسات اليوم الأول للملتقى «ماهية التحصيل الدراسي» و«واقع التعليم في المملكة العربية السعودية، ونتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية»، و«استثمار البيانات في رفع مستوى التحصيل الدراسي»، و«أدوات تقويم المتعلم»، و«دور القيادة المدرسية في تحسين نواتج التعلم»، و«تقليص الفجوة في الاختبارات التحصيلية لجميع مراحل التعليم العام»، و«مشروع سلم التحصيل وتقليص فجوة الاختبارات».