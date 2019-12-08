شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للأغاثة» يوزع أواني منزلية لـ1483 أسرة سورية في المفرق وإربد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الايوائية، الممثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة، على الأشقاء السوريين في الأردن، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيعات 1483 أسرة بواقع 8369 فردا موزعين في محافظتي المفرق وإربد.

وبين المدير الإقليمي للمركز الدكتور بدر السمحان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يحرص على أن تشمل هذه المساعدات كافة الأشقاء اللاجئين السوريين، وبالأخص الأسر الأكثر حاجة.

وأكد السمحان أن سلسلة التوزيعات التي يقوم بها مركز الملك سلمان للاغاثة، تأتي في إطار السعي الدائم من المركز لتلبية مختلف حاجات الأشقاء اللاجئين السوريين، بهدف تخفيف بعض من معاناتهم خلال الأزمة التي يمرون بها.