شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم عشرات الحالات في محايل عسير.. واستنفار في المستشفى العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري , خالد آل مريّح (أبها)

باشرت الجهات الأمنية في محافظة محايل عسير، أحد المطاعم في مركز أبو سكينة التابع للمحافظة، عقب تسمم عشرات الحالات بعد تناول وجبات من المطعم.

وفورا أغلقت البلدية المطعم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، بينما تم إيقاف العاملين في المطعم.

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ورصدت "الخليج 365" استنفارا طبيا كبيرا في مستشفى محايل عسير للتعامل مع الحالات التي وصلت إلى الطوارئ، والتعامل معها على وجه السرعة، قبل أن تتضاعف الآلام.

وذكر مصدر مطلع لـ«الخليج 365» أنه تم سحب عينات من مأكولات المطعم وذلك لفحصها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

فيما علمت "الخليج 365" أنه سيتم إصدار بيان من «صحة عسير» حيال ما حدث.