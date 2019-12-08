السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ناقش وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية إيران بموسم حج 1441، وذلك خلال اجتماعه أمس مع رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية الدكتور علي رضا رشيديان والوفد المرافق له. ووقع الجانبان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441، والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك. وأكد بنتن حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتيسير كل الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل قدومهم من أنحاء العالم كافة.



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كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لتنظيم قدوم حجاج إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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