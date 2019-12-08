افتتاح أكبر مدينة للتربية الخاصة في الشرق الأوسط بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل إيناس المخلفي المدينة المنورة

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومدير التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، أمس مدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة، والتي تعد أكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسطـ وتمتد على مساحة 50 ألف م2 بطاقة استيعابية 5500 طالب وطالبة سنويا.

وتعنى المدينة بتصميم يضاهي المراكز العالمية التي تهتم بفئات التربية الخاصة، جاءت لتعكس الدعم السخي والمتواصل من القيادة الرشيدة للعملية التعليمية في المملكة، ومنها الدعم المعنوي والمادي الكبير لتوفير بيئات تعليمية متطورة ومناسبة لطلاب وطالبات التربية الخاصة، تساعدهم على تلقي التعليم والتأهيل المناسبين، والحصول على حقهم في التعليم والصحة، ليصبحوا قادرين على التواصل مع مجتمعهم بكل يسر وسهولة.

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المباني التعليمية:

تتكون من 6 مبان تعليمية، وهي:

مبنيان لمعهد النور للمكفوفين (مبنى للبنين وآخر للبنات)

مبنيان لمعهد الأمل للصم ( بنين- بنات)

مبنيان للتربية الفكرية والتوحد ( بنين – بنات)

صممت وفق أعلى المعايير الهندسية:

استخدام بلاط مخصص للمكفوفين

العزل الصوتي في الفصول

الشرائح الممتصة للصدمات في كافة المرافق

مساحتها 50 ألف متر مربع

تكلفتها نحو 75 مليون ريال (73.128.613 ريالا )

طاقتها الاستيعابية 5500 مستفيد

6 مبان تعليمية تتكون من 3 طوابق

168 فصلا تعليميا

مبنيان للإدارة (بنين- بنات)

ثلاث صالات رياضية مغلقة ( اثنتان للبنين – واحدة للبنات) ملعبان عشبيان بمساحة 2.450 م2

مبنيان لسكن الحراسات الأمنية

مركز التوحد، ويضم (وحدات التوحد، وحدة الشلل الدماغي، وحدة الإعاقة الجسمية والصحية، وحدة فرط الحركة وتشتت الانتباه)

مركز العوق الفكري ويضم وحدات (العوق الفكري، متلازمة داون، تعدد العوق الفكري)

مركز العوق البصري، ويضم وحدات (العوق البصري، صعوبات التعلم المسائية، الموهوبين من ذوي الإعاقة المسائية)

مركز العوق السمعي، ويضم ( العوق السمعي، معالجة عيوب النطق والكلام، ضعاف السمع، تعدد العوق السمعي)

مركز للفروسية لطلاب التوحد

(التأهيل المهني، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الملاحظة التشخيصية، الاستشارات الأسرية، السمعيات، البصريات، القياس والتشخيص، معالجة عيوب النطق، الأسنان، المتابعة الطبية، الرعاية والضماد، التطوير المهني ووحدات الشؤون الإدارية، الشؤون الفنية، السكرتارية ، التقارير، وخدمة المستفيدين).