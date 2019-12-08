«الاستثمار» تعزز توطين صناعة الدواجن برخصة الـ120 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف لتوطين صناعة الدواجن، سلمت الهيئة العامة للاستثمار أمس رخصة استثمارية صناعية بقيمة 120 مليون دولار لشركة BRF البرازيلية لمنتجات الدواجن، التي تعد من أكبر مصدري الدواجن في العالم.

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وجرى تسليم الرخصة في حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة في مقرها بالرياض، بحضور محافظها المهندس إبراهيم العمر، ووكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، ومدير عام القطاع الصناعي المهندس محمد الجنيني، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية مارسيلو نينا، إضافة إلى نائب رئيس شركة BRF فادي فلفلي، ونائب الرئيس أيقور مارتي.

وتأتي أهمية هذه المناسبة في سياق إسهام الهيئة في توطين صناعة الدواجن، وزيادة القدرة الاستيعابية للمملكة كمصدر لها في المنطقة، حيث ستبدأ شركة BRF وفقا لتسلمها الرخصة؛ ببناء وتشغيل مصنعها في المملكة، إذ تعتزم بدء وتوسعة أعمالها عبر اتخاذ السوق السعودي مركزا لها، لتنطلق منه للمنافسة في السوق المحلي وأسواق المنطقة.

وأكد المحافظ أن البيئة الاستثمارية في المملكة تشهد نشاطا كبيرا على مختلف القطاعات الاستثمارية المستهدفة من بداية عام 2019، منوها بإصدار الهيئة لأكثر من 800 رخصة استثمارية حتى الربع الثالث من العام بلغت نسبة المشاريع المشتركة منها مع مستثمرين محليين 33%، لافتا إلى حرص هيئة الاستثمار في تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في السوق السعودي، وتطوير الفرص الاستثمارية التي تقدمها القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة، إضافة إلى إبراز هذه الفرص الاستثمارية عالميا.