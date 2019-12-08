خادم الحرمين يوافق على قرارات المجلس الصحي وضوابط ممارسة الطب النووي والعلاج الإشعاعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى للمجلس، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

من جهة ثانية وافق خادم الحرمين الشريفين على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، منها إلزام المنشآت الصحية بتحقيق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي.

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وشملت الموافقة اعتماد معايير وسياسات التشغيل البيني وتطوير وتحديث المعايير، وكذلك معجم البيانات الصحية السعودي، فيما تضمنت إبقاء مهمة الإخلاء الطبي الجوي تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع ووضع التنظيم اللازم بالتنسيق بين المجلس الصحي السعودي والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع لتسهيل عملية الاستفادة من خدمات برنامج النقل الطبي الجوي.

وتمت الموافقة على تهيئة وتجهيز المستشفيات العامة والتخصصية في المناطق الطرفية لاستقبال وعلاج الحالات المعدية، وكذلك تعميم بروتوكول نقل الحالات المعدية على جميع القطاعات والمرافق الصحية.

من جانبه رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة على هذه القرارات، مثمنا الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وأشار إلى أن المجلس نفذ عددا من الأنشطة والقرارات المهمة في الشأن الصحي، آخذا على عاتقه تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

10 قرارات شملتها الموافقة: