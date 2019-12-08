تحديث اشتراطات 12 نشاطا.. تشمل المدارس والمطاعم والمستشفيات والمراكز الترفيهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي تحديث وتطوير اشتراطات 12 نشاطا، شملت تحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، والمطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة «محطات الوقود»، والمباني الرياضية، ومراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، والمستودعات والورش والمخازن، إضافة إلى اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والمباني الترفيهية، والمباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجماز أن هذه التحديثات تأتي ضمن برنامج شمل 103 لوائح فيما يخص اللوائح والاشتراطات والدليل والنموذج والمعيار والتطبيق لجميع الأنشطة بمختلف أنواعها، وشاركت في أعمال تحديث تلك الاشترطات فرق عمل من 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة.

وأفاد بأن الهدف منها تحسين تجربة المستفيدين ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كل الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن الوزارة، إضافة إلى تقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، وتقنين آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها.

وشملت الاشتراطات الفنية على أنشطة المدارس الأهلية زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيها إلى ثلاثة أدوار بدلا من دورين في السابق، وتحديد متر مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بين المدارس.

وتضمنت تحديثات اشتراطات مراكز الخدمة «محطات الوقود» تحديد المحطات فئة (أ) خارج المدن، والسماح للفئة (ب) داخل المدن تبدأ المحطات بمضختين بمساحة 500 م2 دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة خدمات إضافية مثل «الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة وغيرها» فليزم توفير المساحات المحددة التي اشترطتها الاشتراطات المحدثة، كما تم زيادة نسبة البناء فيها إلى 40% من المساحة المخصصة للمحطات خارج المدن، و30% داخل المدن، والتي كانت سابقا محددة بـ10%، فيما تشمل تحديثات اشتراطات المباني الرياضية إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، وعدم تحديد مساحة معينة وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين.

فيما احتوت اشتراطات المباني الصحية على أن تحدد مساحة 180 م2 لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 م2 للمجمعات الطبية، وتحديد موقفين ونصف للمريض الواحد، واشتملت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات على أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 مترا، وألا تقل مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 م2 لكل شاحنة، وتحديد 24 م2 لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 م2 لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات.

واشتملت تحديثات اشتراطات المخازن والمستودعات على ألا تقل مساحتها عن 300 م2، عكس السابق والتي كانت لا تقل عن 2000 م2، وألا يقل ارتفاعها عن ثمانية أمتار بدون تحديد الحد الأعلى، فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 م2، فيما تضمنت اشتراطات اللوحات الإعلانية والدعائية تطويرات للاشتراطات الفنية والمكانية، والتي كانت مقتصرة على المكانية سابقا، وتحديد أنواعها بـ 29 نوعا، كما تحدد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.

واحتوت الاشتراطات الفنية لقصور الأفراح والاستراحات إلغاء شرط المسافة المحددة بين قصور الأفراح (قاعات المناسبات)، وتحديد فئات لقصور الأفراح تشمل الفئة (أ) ومحدد لها 10م2 لكل شخص، والفئة (ب) ومحدد لها 8م2 لكل شخص، وأن تكون قصور الأفراح والاستراحات على شارع تجاري واحد، كما تضمنت التحديثات كذلك عددا من الاشتراطات لأنشطة الترفيه بإدراج اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، وأن تكون على شوارع تجارية، وأن تكون دور السينما على شارع تجاري، فيما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما.

اشتراطات المطاعم والمطابخ

Advertisements

الاشتراطات

قبل: اشتراط طول الواجهة

بعد: إلغاء هذا الشرط

المساحة

قبل = المطعم: لا يقل عن 65م2

مطاعم المندي: لا يقل عن 100 م2

بعد= غير محدد

المساحة تحدد بناء على (قدرة المستثمر وحجم الاستثمار)

موقع المطبخ

قبل= منع المطبخ بالدور الثاني

بعد= يسمح به بالأدوار العلوية مع وجود كاميرات مرتبطة بشاشات

المدخل