البيئة تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 7770 هكتارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره مسحت فرق الاستكشاف والمكافحة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة خلال نوفمبر الماضي 277,173 هكتارا وعالجت 7,770 هكتارا، في مناطق عدة شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ونجران.

وأوضحت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي في مستوى الاحتراس، حيث تشكلت مجموعات صغيرة من الجراد الأحمر غير الناضج في جازان جراء الانسلاخات للجيل الأول من الموسم الشتوي المبكر. وفي الليث استمر نشاط التكاثر المحلي بمضاعفة الأعداد ومشاهدة مجاميع صغيرة من الحوريات الانتقالية، وكانت فرق المكافحة تتابع الوضع بشكل جيد، مبينة أنه من 23 نوفمبر حدثت ظروف جوية ملائمة لهجرة الأسراب.

وتوقعت أن يكون هناك فقس للبيض الناتج من تزاوج بعض المجموعات المتجزئة من الأسراب من منتصف الشهر الحالي، والتي لم تتم السيطرة عليها إما لانتقالها لمناطق يصعب الوصول إليها ولم يتم استكشافها، أو لتأخر فرق المكافحة عن الرش بسبب وجود عوائق النحالين وأصحاب الماشية، وسيكون نطاق الفقس ما بين شمال ساحل عسير حتى جنوب العاصمة المقدسة، كما أنه غير مستبعد استمرار هجمات الأسراب خلال الموسم الشتوي، وذلك لملاءمة الظروف وكثافة الأسراب الموجودة بالدول المجاورة.