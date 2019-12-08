ملتقى وحدات يناقش تطوير المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استضافت إدارة تعليم منطقة عسير، ممثلة في وحدة تطوير المدارس «بنين وبنات»، ملتقى تبادل الخبرات بين وحدات تطوير المدارس على مستوى المملكة، وذلك على مدى يومين.
وشارك عدد من مديري ومديرات ومشرفي ومشرفات وحدة تطوير المدارس في إدارتي تعليم بيشة ومحائل عسير، إضافة إلى قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس، والمعلمين والمعلمات بهدف تبادل الخبرات، واستعراض العمل في مجالات وحدة تطوير عسير والمبادرات التطويرية المقدمة، وأثرها على المدارس المشاركة ببرنامج تطوير المدارس وطرح الأفكار والرؤى.
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