افتتاح فعاليات أسبوع الجودة بجامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس فعاليات أسبوع الجودة الذي تنظمه عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي خلال الفترة من 11 إلى 15 ربيع الآخر الحالي، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس من الشطرين.

Advertisements

كما دشن جائزة مدير الجامعة للتميز في الأداء الجامعي، ومبادرة عمادة الجودة (ضمان) التي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والاعتماد، إضافة إلى تدشينه لسلسلة المحاضرات الالكترونية للعمادة التي ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل.

بعد ذلك كرم مدير الجامعة قطاعات الجامعة الحاصلة على اعتمادات أكاديمية ومهنية، ومنسوبي عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، ومشرفي وحدات الجودة والاعتماد الأكاديمي المتميزين.

يذكر أن فعاليات أسبوع الجودة الذي تقيمه العمادة سنويا يأتي إيمانا منها بنشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي والرفع من مستوى جودة العملية التعليمية ومخرجات التعلم في الجامعة، ويشتمل على عدد من المحاضرات المتخصصة في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي يقدمها خبراء الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعة.