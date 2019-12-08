أمير مكة يستعرض التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل أمس، التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة وتوافقه مع رؤية 2030.

وجرى خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الحالي، مناقشة توجه الهيئة نحو الإشراف على البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة والمشاركة في تنفيذها، ما يسهم في تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا، إضافة لتجويد وتحسين منظومة البنى التحتية.

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إلى ذلك، أعلن الأمير خالد الفيصل مضاعفة قيمة جائزة «خطنا من تراثنا» لتصبح نصف مليون ريال وذلك خلال تتويجه الفائزين، والتي نظمتها جمعية الثقافة والفنون بجدة.

وأعرب مدير جمعية الثقافة محمد آل صبيح، عن شكره للأمير خالد، ودعمه للحراك الثقافي والفني بالمنطقة.

من جهة أخرى تسلم أمير المنطقة، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية، والذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة، وذلك خلال استقباله مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري.

الفائزون: