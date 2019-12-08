23 ديسمبر انطلاق دور الـ 16 لكأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد اختتام مباريات دور الـ32 أمس الأول، حيث قرر أن ينطلق دور الـ16 في 23 ديسمبر الحالي. مباريات دور الـ16 23 ديسمبر أبها والتعاون في أبها

24 ديسمبر ضمك والنصر في أبها

1 يناير الاتحاد والفتح في جدة

2 يناير الفيحاء والأهلي في المجمعة

2 يناير الوحدة والرائد في مكة

3 يناير الاتفاق وأحد في الدمام

3 يناير الفيصلي والهلال في المجمعة

4 يناير العدالة والشعلة في الأحساء



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