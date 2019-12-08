غدا قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوالامبور تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور غدا قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020. وينتظر العهد اللبناني حامل اللقب معرفة مصيره في القرعة بعد وضعه في المستوى الأول. ويقع أيضا الجيش السوري بطل نسخة عام 2004 في المستوى الأول. وزادت أهمية الفوز بلقب البطولة بعد قرار تخصيص مقعد للفائز باللقب للمشاركة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال عام 2021.



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