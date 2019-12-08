الرغبة باستضافة خليجي 25 تبدأ الأحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الدوحة

حددت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم الأحد المقبل موعدا لإرسال كراسة الشروط للاتحادات الأهلية الخليجية التي ترغب في تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) المقررة بين أواخر ديسمبر 2021 وأوائل يناير 2022.

وتشتمل الكراسة على المعايير المطلوب توفرها لاستضافة البطولات.

ويأتي ذلك لإعطاء فرصة للاتحادات الأهلية لالتقاط الأنفاس بعد نهاية خليجي 24 أمس، وبعد ذلك يتم إرسال كراسة الشروط على أن تكون فترة السماح للرد على هذه الكراسة والمعايير في حد أقصى شهرين من موعد إرسالها.