كوريا الشمالية لا تفكر في نزع السلاح النووي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان إن نزع السلاح النووي ليس مطروحا على طاولة المفاوضات، وإن المحادثات مع الولايات المتحدة ليست ضرورية.

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وجاء البيان في حين تطالب بيونج يانج واشنطن بتقديم مقترحات جديدة لإحداث انفراجة في المفاوضات المتعثرة بحلول نهاية العام الحالي.

ويعني مصطلح نزع السلاح النووي في المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه «سيفاجأ إذا تصرفت كوريا الشمالية بشكل عدائي».