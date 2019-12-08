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كوريا الشمالية لا تفكر في نزع السلاح النووي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان إن نزع السلاح النووي ليس مطروحا على طاولة المفاوضات، وإن المحادثات مع الولايات المتحدة ليست ضرورية.

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وجاء البيان في حين تطالب بيونج يانج واشنطن بتقديم مقترحات جديدة لإحداث انفراجة في المفاوضات المتعثرة بحلول نهاية العام الحالي.

ويعني مصطلح نزع السلاح النووي في المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه «سيفاجأ إذا تصرفت كوريا الشمالية بشكل عدائي».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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