فحم التدفئة يتسبب في اختناق عائلة بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

أنقذت فرق الهلال الأحمر بمنطقة تبوك عائلة تعرضت للاختناق، نتيجة استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن غرف العمليات تلقت الليلة قبل الماضية بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بتعرض أسرته للاختناق وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ، وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود 9 إصابات بالموقع من عائلة واحدة، وتم نقلهم لمستشفى الملك خالد المدني الذي بدوره قدم الإسعافات اللازمة لهم، مبينا أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص، فيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنبا لأي طارئ.