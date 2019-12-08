الانتقالي الجنوبي: نتمسك بـ«اتفاق الرياض» وفق آلياته المحددة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمس إنه يتمسك بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية وفقا لآليته المحددة.

وأضاف بيان صحفي صادر عن المجلس أن هيئة رئاسته عقدت اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس عيدروس قاسم الزبيدي، وقال إن «الاجتماع وقف أمام نتائج اتفاق الرياض»، مستعرضا ما قال إنها «الخروقات التي قامت بها الحكومة اليمنية لآليات الاتفاق منذ ما بعد التوقيع عليه».

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وأكدت هيئة رئاسة المجلس تمسكها بضرورة تنفيذ الاتفاق وفقا للآلية المحددة فيه أولا بأول، ورفضها الانتقائية في التقديم والتأخير لتنفيذ أي من بنود الاتفاق أو رفضه.

كما وقف الاجتماع أمام الوتيرة المتصاعدة للأعمال الإرهابية التي طالت الكوادر الأمنية الجنوبية، حسب البيان.

واتهم البيان ما وصفها بـ»قوى النفوذ اليمنية على إطلاق خلاياها الإرهابية النائمة في مثل هذه الظروف، سعيا منها لتعكير صفو الأمن والسكينة العامة في الجنوب، بهدف حرف الأنظار لتمرير مخططاتها المشبوهة».

وعبرت رئاسة الانتقالي في الاجتماع عن تقديرها لأداء أجهزة الأمن لمهامها في ظل الصعوبات والمعوقات المصطنعة من قبل الحكومة اليمنية، داعية أبناء العاصمة عدن والجنوب إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والإبلاغ عنها، وفقا للبيان.