ارتفاع ضحايا حريق بجامعة فنية إلى 10

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ارتفع عدد ضحايا اندلاع حريق بجامعة فنية بمدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا إلى 10 قتلى.
وانتشل رجال الإنقاذ مطلع الأسبوع خمس جثث من أسفل حطام المبنى، بحسب قوة الدفاع المدني أمس، وبالإضافة لذلك توفي أحد رجال الإنقاذ المصابين.
ولم يتضح بعد عدد الذين لم يتم العثور عليهم بعد الحريق الذي اندلع الأربعاء الماضي.
وأعلنت السلطات الجمعة أنه يعتقد أن 11 شخصا حوصروا أسفل المبنى.
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