57 % من الألمان يؤيدون الحد من أضواء عيد الميلاد لحماية المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين في ألمانيا مستعدون للحد من استخدام أضواء عيد الميلاد (كريسماس) من أجل حماية المناخ.

وذكر 57% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أنهم يرغبون في الحد من الزينة المخصصة لعيد الميلاد، والتي تتكون من سلاسل ونجوم ضوئية، أو الاستغناء عنها تماما في المستقبل لهذا الغرض.

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وبحسب الاستطلاع أوضح 11% من المشاركين أنهم يعتزمون الاستغناء تماما عن أضواء عيد الميلاد هذا العام من أجل حماية المناخ، وأعرب 10% منهم عن استعدادهم للاستغناء عنها تماما في المستقبل.

وذكر 12% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يمكنهم تصور الحد من الاستخدام هذا العام، فيما أوضح 23% أنه يمكن أن يكون ذلك أمرا مطروحا بالنسبة لهم في المستقبل.

وفي المقابل، ذكر 35% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يمكنهم تصور الاستغناء تماما عن إضاءة عيد الميلاد لأجل حماية المناخ.

يذكر أن الاستطلاع شمل 2053 شخصا، وتم إجراؤه عبر الانترنت بين الثالث والخامس من ديسمبر الحالي.