هل تحقق عربات الريكشا الكهربائية أهداف الهند؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

استخدام عربات الريكشا الكهربائية هو الوسيلة المناسبة للنقل بالنسبة لمسافات صغيرة في نيودلهي بتكلفة قليلة، وأصبحت بالفعل أكثر شعبية في العاصمة الهندية. فهل يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف البلاد الخاصة بالمناخ؟

ويستخدم نحو 60 مليون شخص في الهند 5ر1 مليون سيارة أجرة ملونة يوميا، والعدد في تزايد. كثيرون يستقلون سيارة الأجرة الكهربائية عند محطات مترو الأنفاق من أجل قطع المسافة المتبقية للوصول إلى مقار أعمالهم والتي تتراوح ما بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات مقابل مبلغ زهيد، يساوي سنتات قليلة، هذا المبلغ أقل بكثير مما يدفع لاستخدام عربات الريكشا التقليدية الأسرع التي تعمل بالوقود.