منظومة روبوتية لصناعة البوليمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة روبوتية لتصنيع البوليمارات، وهي مواد كيميائية مركبة تدخل في صناعة المستحضرات والأجهزة الطبية.

وتمثل التقنية الجديدة التي توصل إليها باحثون في جامعة «روتجرز» الأمريكية خطوة مهمة في صناعة كميات كبيرة من البوليمارات، بما في ذلك المواد البلاستيكية والألياف من أجل استخدامها في تطبيقات طبية مختلفة، مثل الأدوية والمستحضرات العلاجية.

وذكر الموقع الالكتروني «ساينس ديلي» أنه في حين أن الباحث العادي يمكنه صناعة بوليمارات عدة يوميا، فإن المنظومة الجديدة قادرة على التعامل مع السوائل، ويمكنها تصنيع 384 من البوليمارات في آن واحد.