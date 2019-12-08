مقتل 3 من خفر السواحل الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران أفادت الشرطة الإيرانية بمقتل ثلاثة من قوات خفر السواحل جنوب البلاد، بعد إطلاق زميل لهم النار عليهم. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس، عن الشرطة أن ثلاثة من خفر السواحل في مركز «بركة سفلين» البحري في بندرلنكة بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار من قبل زميل لهم صباح أمس السبت. وأوضحت أن مطلق النار جندي مكلف وهو الآن قيد الاعتقال والتحقيق.



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