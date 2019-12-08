استمرار التسجيل في دبلومات جامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل جامعة نجران استقبال طلبات القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني في الدبلومات العالية والمتوسطة، ويستمر التسجيل حتى الـ 24 من الشهر الحالي.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويشترط بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.

وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، شريطة الشهادة الثانوية، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين للمحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة.