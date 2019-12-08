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ذكر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، اليوم (الأحد)، أن اللجنة قد تصوت على بنود اتهامات مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.
وأشار "نادلر"، وهو ديمقراطي لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" إلى أن ذلك محتمل.
وأفاد رئيس اللجنة القضائية بأن هناك الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري، وفقاً لـ"رويترز".
وبين أن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساع "ترامب" لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطًا سائدًا.
ترامب مجلس النواب الأمريكي
"قضائية النواب" قد تصوت على تهم مساءلة "ترامب" هذا الأسبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08
ذكر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، اليوم (الأحد)، أن اللجنة قد تصوت على بنود اتهامات مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.
وأشار "نادلر"، وهو ديمقراطي لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" إلى أن ذلك محتمل.
وأفاد رئيس اللجنة القضائية بأن هناك الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري، وفقاً لـ"رويترز".
وبين أن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساع "ترامب" لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطًا سائدًا.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
07:16 PM
"نادلر" أشار إلى أن تحديدها يتطلب أمورًا كثيرة
ذكر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، اليوم (الأحد)، أن اللجنة قد تصوت على بنود اتهامات مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.
وأشار "نادلر"، وهو ديمقراطي لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" إلى أن ذلك محتمل.
وأفاد رئيس اللجنة القضائية بأن هناك الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري، وفقاً لـ"رويترز".
وبين أن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساع "ترامب" لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطًا سائدًا.
، "قضائية النواب" قد تصوت على تهم مساءلة "ترامب" هذا الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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