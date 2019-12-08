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استهدفت مدفعية الجيش الوطني بمحور بيحان، اليوم (الأحد)، تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني التابعة للواء 26 ميكا، استهدفت عربة قتالية كان يستقلّها عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم.
وأضاف أن الاستهداف أدى لإصابة العربة بشكل مباشر، وإحراقها نهائيًّا، ومقتل كل من كان على متنها.الجيش اليمني ميليشيا الحوثي
الجيش اليمني يقصف عربة حوثية.. ومقتل طاقمها حرقًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08
استهدفت مدفعية الجيش الوطني بمحور بيحان، اليوم (الأحد)، تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني التابعة للواء 26 ميكا، استهدفت عربة قتالية كان يستقلّها عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم.
وأضاف أن الاستهداف أدى لإصابة العربة بشكل مباشر، وإحراقها نهائيًّا، ومقتل كل من كان على متنها.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
06:23 PM
استهدفها في جبهة فضحة بمحافظة البيضاء
استهدفت مدفعية الجيش الوطني بمحور بيحان، اليوم (الأحد)، تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني التابعة للواء 26 ميكا، استهدفت عربة قتالية كان يستقلّها عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم.
وأضاف أن الاستهداف أدى لإصابة العربة بشكل مباشر، وإحراقها نهائيًّا، ومقتل كل من كان على متنها.
، الجيش اليمني يقصف عربة حوثية.. ومقتل طاقمها حرقًا ،
المصدر : الخليج 365
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