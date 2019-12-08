- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفاد رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، اليوم (الأحد)، بأن هناك توافقًا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.
وعقب اجتماع مع مفتي لبنان، قال "الخطيب": "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودًا للنهوض بلبنان"، وفقًا لـ"رويترز".
ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح "الخطيب" لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان.
وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
سمير الخطيب سعد الحريري الحكومة اللبنانية
"الخطيب": هناك توافق على تشكيل "الحريري" حكومة لبنانية جديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08
أفاد رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، اليوم (الأحد)، بأن هناك توافقًا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.
وعقب اجتماع مع مفتي لبنان، قال "الخطيب": "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودًا للنهوض بلبنان"، وفقًا لـ"رويترز".
ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح "الخطيب" لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان.
وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
06:18 PM
أنهى تكهنات ترشحه للمنصب
أفاد رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، اليوم (الأحد)، بأن هناك توافقًا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.
وعقب اجتماع مع مفتي لبنان، قال "الخطيب": "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودًا للنهوض بلبنان"، وفقًا لـ"رويترز".
ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح "الخطيب" لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان.
وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
، "الخطيب": هناك توافق على تشكيل "الحريري" حكومة لبنانية جديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الخطيب": هناك توافق على تشكيل "الحريري" حكومة لبنانية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.