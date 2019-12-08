محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع نظَّم فرع وزارة الصحة بالطائف أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع مبادرة تطوعية بدار المسنين تحت عنوان (كبارنا ثروتنا.. وفي خبرتهم فائدتنا). ويأتي ذلك امتدادًا لمبادرات قافلة أواصر الإحسان لتقديم الخدمات العلاجية. وتأتى هذه الحملة ضمن حملة تطوعي صحة 3، التى شارك فيها مدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المونس، ونفَّذتها إدارة الخدمات العلاجية. 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 08:45 PM Advertisements بمناسبة اليوم العالمي للتطوع "صحة الطائف" تنفِّذ مبادرة تطوعية في دار المسنين "صحة الطائف" تنفِّذ مبادرة تطوعية في دار المسنين نظَّم فرع وزارة الصحة بالطائف أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع مبادرة تطوعية بدار المسنين تحت عنوان (كبارنا ثروتنا.. وفي خبرتهم فائدتنا). ويأتي ذلك امتدادًا لمبادرات قافلة أواصر الإحسان لتقديم الخدمات العلاجية. وتأتى هذه الحملة ضمن حملة تطوعي صحة 3، التى شارك فيها مدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المونس، ونفَّذتها إدارة الخدمات العلاجية. الكلمات المفتاحية ، "صحة الطائف" تنفِّذ مبادرة تطوعية في دار المسنين ،

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