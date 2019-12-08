شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من المرور لإيقاف المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجهت الهيئة العامة للمرور، اليوم الأحد، تنبيه للسائقين والسائقات بخصوص إيقاف المركبة.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب على قائدي المركبات الحرص على إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة، بعيدًا عن المنعطفات أو قمم الطريق أو ملتقيات الطرق.
ويذكر أنه متبقي أربعة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتي: عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة وذلك في محافظة الطائف.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من المرور لإيقاف المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.