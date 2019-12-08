شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من المرور لإيقاف المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت الهيئة العامة للمرور، اليوم الأحد، تنبيه للسائقين والسائقات بخصوص إيقاف المركبة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب على قائدي المركبات الحرص على إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة، بعيدًا عن المنعطفات أو قمم الطريق أو ملتقيات الطرق.

ويذكر أنه متبقي أربعة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتي: عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة وذلك في محافظة الطائف.