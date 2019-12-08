شكرا لمتابعة خبر عن شاب يقطع مسافة 1500 كيلو متر من شمال جدة للدمام بدراجة هوائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم رجل يدعى حمد الهويش، على قطع مسافة 1500 كيلومتر على دراجة هوائية، متجهًا إلى مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وقادمًا من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بشمال جدة.

وقال “الهويش” إن الشاب السعودي يملك كافة القدرات والإمكانات التي تجعله يصنع المستحيل، مشيرًا إلى أن ولي العهد أكد في تصريح سابق له: “الشعب السعودي لديه همة مثل جبل طويق”.

وأضاف أن الرحلة استغرقت 15 يومًا و12 ساعة، مشيرًا إلى أنه كان يسير بدراجته 17 ساعة يوميًا، مؤكدًا أن الوطن يحتاج لإبراز كافة جوانبه العظيمة من شبابه المخلصين.