شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بإقرار الميزانية العامة للدولة.. غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُتوقع أن يقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، ميزانية العام المالي القادم، غدًا الاثنين. ويأتي ذلك في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، حيث سيتم فيها استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م.

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