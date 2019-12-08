شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الأحوال المدنية، اليوم الأحد، أنه يجب تجديد الهوية الوطنية خلال 180 .

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر حسابها على ” تويتر ” : يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية.