شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة لتفادي تسربات المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت شركة المياه الوطنية أنه على الراغبين في مغادرة منازلهم لفترات طويلة أن يتأكدوا من إقفال المحبس بين العداد والخزان لضمان عدم حدوث تسريب في المياه.

وقالت الشركة : ” إذا نويت أن تترك بيتك لفترة طويلة، ننصحك أن تقفل المحبس الموجود بين العداد والخزان حتى تضمن عدم حدوث تسربات دون أن تدري عنها ”.