شكرا لمتابعة خبر عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الحالة تتمثل في أمطار خفيفة ومتوسطة تصل إلى رعدية في بعض المناطق.
كما أشارت إلى أن أهم المناطق المتأثرة والأجزاء المحيطة بها، تتمثل في ” الرياض ” وتضم ” عفيف، الدوادمي، الزلفي، شقراء، رماح، الخرج، والدرعية”.
كما تتضمن المنطقة الشرقية ” حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، الأحساء، الخبر، الجبيل، والقطيف “، وأيضًا المحافظات الجنوبية والشرقية من منطقة القصيم.
كانت هذه تفاصيل خبر تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.