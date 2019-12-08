شكرا لمتابعة خبر عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الحالة تتمثل في أمطار خفيفة ومتوسطة تصل إلى رعدية في بعض المناطق.

كما أشارت إلى أن أهم المناطق المتأثرة والأجزاء المحيطة بها، تتمثل في ” الرياض ” وتضم ” عفيف، الدوادمي، الزلفي، شقراء، رماح، الخرج، والدرعية”.

كما تتضمن المنطقة الشرقية ” حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، الأحساء، الخبر، الجبيل، والقطيف “، وأيضًا المحافظات الجنوبية والشرقية من منطقة القصيم.