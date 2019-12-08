شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعثة سعودية تتخرج من جامعة فلوريدا وتنال درجة الدكتوراه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، المبتعثة السعودية رفعة القحطاني لحظة تخرجها من جامعة فلوريدا بمرتبة الشرف لتنال درجة الدكتوراه.

وظهرت المبتعثة في حفل التخرج، حيث نالت درجة الدكتوراة من جامعة فلوريدا وسط حضور عدد كبير من استاذة الجامعة.

وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكدوا أن هذا مشهد يدعو للفخر والاعتزاز بأبناء الوطن.