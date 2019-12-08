شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة، و اجزاء من منظقة القصيم.

في حين توقعت أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة .