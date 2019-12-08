شكرا لقرائتكم خبر عن نبتة ‘‘سحرية‘‘ رخيصة جدًا.. تحمي كبدك وتخلصك من الالتهابات البولية وأمراض الكلى وتقضي على قرحة المعدة وتحارب السرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البقدونس هو عبارة عن نبات عشبيّ، ويعرف علميّاً باسم (Petroselinum crispum)، وهو نبات ثنائيّ الحول ينتمي إلى الفصيلة الخيميّة، ويُستعمل البقدونس كغذاء وتُزيّن به أطباق الطّعام، كما أنّه يُستعمل كنوع من التّوابل لإضافة النّكهات على الأطعمة.

يتميّز البقدونس برائحته الطيّبة،ويتم استعمال زيت بذور البقدونس كمادّة عطريّة في الصّابون وبعض المواد التجميليّة والعطور،ويرجع أصل هذا النّبات إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسّط، لكنّه يُزرع الآن في جميع أنحاء العالم، وتستعمل منه الأوراق، والجذور، والبذور، والزّيت المستخلص منها كأجزاء علاجيّة، حيث إنّه يُستعمل من قبل الكثيرين في العلاج، وذلك لما يحتويه من مكونات فعّالة وخصائص علاجيّةـ في هذا المقال حديث عن الفوائد الصحيّة والاستخدامات العلاجية لأوراق البقدونس التي المتناوَلة عادة في الحمية.

فوائد البقدونس

قد يهمك ايضاً:

نبتة ‘‘سحرية‘‘ رخيصة جدًا.. تحمي كبدك وتخلصك من الالتهابات البولية وأمراض الكلى وتقضي على قرحة المعدة وتحارب السرطان

إذا ظهرت فيك هذه العلامات فأنت مصاب بحصوى الكلى .. وقد تتسبب لك بأمراض أخرى تفتك بحياتك

في أجرأ ظهور على الإطلاق.. زوجة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي : مش عيب إني أظهر نعمة ربنا والمحروم يموت قهر

عريس يطلق عروسته ليلة الدخلة بعد ظهور عضوها الحساس أمام الجميع خلال حفل الزفاف (شاهد)

فُرجت.. هذه أولى بوادر المصالحة الخليجية.. ووزير خارجية قطر يزف خبرا سارا



مات فقيرا رغم أنه كان وزيرا للخزانة.. تعرف على صاحب أول توقيع على الريال اليمني

العمل السعودية تزف بشرى سـارة للمقيمين في المملكة .. وتطلق مبادرة لمنشآت بلا سعوديين (تفاصيل مهـمة)

الموت يفجع أسرة سعودية في لحظات فرح وابتهاج.. والطب الشرعي يفجر مفاجأة بشأن ماحدث (صورة)

قرارات سعودية غير مسبوقة في تاريخ المملكة تضع النساء في حرج شديد



أردوغان: فرنسا تحترق وستنهار قريباً.. وهذا هو السبب!؟

وأخيرًا.. قطر ترضخ لمطلب دول الحصار بشأن قناة الجزيرة وتعلن تنازل السعودية والإمارات عن بقية الشروط



أمير قطر يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نهائي ‘‘خليجي 24 .. وجماهير السعودية والبحرين في صدمة!



بالصور : شركة بريطانية تعلن عن ابتكار ‘‘واقي ذكري‘‘ ذكي متعدد الاستخدامات



كشف أسرار خطيرة عن 3 فنانين مشاهير.. تعرف عليهم



فستان زفاف نجاح المساعيد يحرجها أمام الجماهير (شاهد)



مجزرة للجنود السعوديين في الحد الجنوبي .. ووكالة ألأنباء الرسمية تورد بيانًا عاجلا قبل قليل



Advertisements

لحظة إطلاق النار على وجه راقصة مشهورة في حفل زفاف .. شاهد كيف أصبحت؟ (فيديو)



مشهورة ‘‘سناب شات‘‘ السعودية هند القحطاني تفاجئ جماهيرها برفقة ابنها الأكبر.. شاهد كيف أصبح وماذا قال عن شهرتها؟ (فيديو)



أب يدفن ابنته الشابة حية في هذه الدولة العربية (لن تصدق أين دفنها وكيف فضحته طفلته الصغيرة)



بطريقة شيطانية لا تخطر على بال.. طبيبة وزوجها يتخلصان من طفليهما التوأم .. والسبب صادم للغاية



عاد من العمل فوجد زوجته تخونه مع صديقه المقرب على فراش النوم.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة!



شاهد ماذا قالت إعلامية كويتية شهيرة عن صدام حسين .. (فيديو) يشعل مواقع التواصل في الكويت



لن تصدق ما حدث مع جثة كلب رغم مرور 18 ألف عام (سبحان الله)



عريس يهرب ليلة الدخلة وآخر يتحرش بامرأة أمام عروسه.. شاهد أغرب مواقف حدثت على الهواء خلال حفلات الزفاف (فيديو)



طعام بسيط يدمر حياتك ويسبب لك السرطان



نظام السيسي ينقلب على ”أبناء زايد” ويقرر إغلاق قنواتهم الفضائية وحظر الأنشطة والاستثمارات الاماراتية في مصر..! (تفاصيل وأسماء)



دراسة : أسرار خطيرة بين الموز والعلاقة الجنسية



حيوان يتحرش بالفنانة سما المصري.. شاهد ما فعله وجعل ‘‘الجو يولع‘‘ (فيديو)

شاهد.. ”الجني غشروق” يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن مكان الرئيس صالح ويؤكد: مازال حيا يرزق ويتواجد عند صاحب نحل بخولان..! (صورة)



نهاية مأساوية لشاب يمني أعطى رقمه لفتاة أثناء مرورها في الشارع.. لن تصدق ماذا فعلت به؟ (شاهد)



من فوائد البقدونس المتعدّدة ما يأتي: يستعمل البقدونس لعلاج التهابات المسالك البوليّة، ولعلاج حصى الكلى والمثانة، وهو يحتوي على مواد تُحفّز إدرار البول، ولذلك يساعد في التّخلص من البكتيريا والحصوات.

يحتوي البقدونس على مركبات عديدة لها نشاط مضاد للأكسدة، وقد وجدت الدّراسات أنّه يرفع من مستوى الجسم في مقاومة الأكسدة.

وجدت الدّراسات التي أُجريت على حيوانات التّجارب قدرة للبقدونس على تحسين سكّر الدّم في حالات السكّري، وخفض الأضرار التأكسديّة التي ترافقه، بما فيها سُميّة الكبد،وفي إحدى الدّراسات التي أُجريت على جرذان التّجارب المصابة بمرض السكّري المُحفَّز بالستريبتوزوتوسين، وجد لمستخلص البقدونس أثراً واقياً لخلايا الكبد مُماثلاً لدواء خافض للسكّر (Glibornuride) ضدّ سُميّة خلايا الكبد التي تُصاحب مرض السكّري.

يمكن أن يلعب البقدونس دوراً في محاربة السّرطان، فقد وُجِد لمادة الأبيجينين (Apigenin) المستخلصة منه قدرة على كبح خلايا سرطان الرّئة، والقولون، والثّدي، والبروستاتا، والدّماغ، والجلد، واللّسان، واللّوكيميا.

وجد لمادة الأبيجينين الموجودة في البقدونس دوراً في مقاومة الحالة الالتهابيّة في الجسم.

وجد لمادة الأبيجينين الموجودة في البقدونس دوراً في منع التصاق الخلايا بالكوليسترول السّيء، والتي تعتبر من ميكانيكيّات بداية تصلّب الشّرايين، كما يعمل الأبيجينين والكوزموسين (cosmosiin) على منع الصّفائح الدمويّة من التّراكم، ممّا قد يساعد على خفض أمراض القلب.

وجدت الدّراسات التي أُجرِيت على حيوانات التّجارب قدرةً لمستخلصات البقدونس في تحسين حالات القرحة.

وجد لمستخلصات البقدونس دوراً في منع تقلّصات الجزء الدقّاق (Ileum) من الأمعاء الدّقيقة في حيوانات التّجارب، ممّا قد يُفسّر استعمال البقدونس في الطبّ الشعبيّ لعلاج تقلّصات الأمعاء والإسهال.

وجد للبقدونس دوراً في خفض الضّغط عند حيوانات التّجارب.

وجدت إحدى الدّراسات قدرة البقدونس على خفض مستوى حمض اليوريك في جرذان التّجارب المُصابة بارتفاع حمض اليوريك في الدّم دون أن يخفض منه في الجرذان غير المصابة، وذلك إذا تمّ تناوله بجرعة 5 جم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميّاً مدّة أسبوعين.

يعمل البقدونس كمضاد بكتيريّ.

يؤثر زيت البقدونس الأساسي على عمل جهاز المناعة بكبح بعض استجاباته، ممّا قد يفسر استعماله في الطبّ الشعبيّ في علاج الحساسيّات، وأمراض المناعة الذاتيّة، والالتهابات المُزمنة.

وُجِد لمستخلص البقدونس دوراً في استعادة النّشاط الإستروجينيّ في الجسم بدرجات قريبة من فول الصّويا، ويؤثر نقص الإستروجين الذي يحدث عند سن اليأس على العديد من الجوانب الصحيّة، مثل هشاشة العظام، وارتفاع كوليسترول الدّم، وبعض أعراض انقطاع الطّمث مثل الهبّات السّاخنة، والاكتئاب.

يحارب البقدونس فقر الدّم.

قد يكون للبقدونس تأثيرات واقية لخلايا الكبد.

يمكن أن يوجد تأثير إيجابيّ للبقدونس في حالات اضطرابات الحيض، لما له من تأثيرات مُحفّزة للرّحم.

يمكن أن يُحسّن البقدونس من حالات الرّبو والكحة.

يمكن أن يساعد البقدونس في حالات الاستسقاء (Edema) أو ما يعني انتفاخ عضو أو نسيج بسبب تجمع السّوائل.

يوجد للبقدونس خصائص تخديريّة.

ملاحظة: تحتاج جميع الأدوار السّابقة إلى المزيد من الأبحاث العلميّة لتقييم مدى فعالية البقدونس في أدائها.