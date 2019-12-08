شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت فيك هذه العلامات فأنت مصاب بحصوى الكلى .. وقد تتسبب لك بأمراض أخرى تفتك بحياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد الحصى من أكثر الأمراض التي تصيب الكليتين شيوعاً؛ إذ تشير الدراسات إلى إصابة شخص واحد من كلّ عشرة أشخاص بحصى الكلى خلال حياتهم، ويُعاني الرجال من حصى الكلى بشكلٍ أكبر من النساء، وذلك بمقدار ثلاثة أضعاف، كما تَكثر الإصابات عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 عاماً.

تتكوّن حصى الكلى من تجمّع بعض المواد في الكلى وتكوينها لبلّورات، ويتمّ تقسيمها وفقاً للمادة المكوّنة لها، وتنشأ معظم الحصى من تجمّع مادّة الكالسيوم، إمّا على شكل مركّب كالسيوم، أو كساليت، أو كالسيوم فوسفايت، أمّا باقي الحصى فتتكوّن من مواد أخرى، مثل حمض اليوريك، والستروفيت، والسيستين. توجد العديد من المركّبات الكيميائية بشكلٍ طبيعيّ في البول؛ حيث تقلّل هذه المركّبات من فرصة تكوين حصى الكلى، وأبرز هذه المركّبات كل من السيتريت، والمغنيسيوم، والبيروفوسفايت، فإذا ما انخفضت كميّة هذه العناصر وذلك إثر مسبّبات عدّة، فإنّ فرصة تكوين حصى الكلى تَزداد بشكلٍ ملحوظ، وتمرّ مُعظم حصى الكلى عبر المسالك البوليّة إلى خارج الجسم دون اللجوء إلى أيّ إجراء، ولكن إذا كبر حجم هذه الحصى إلى درجةٍ كافية لإغلاق مجرى البول عندها تَجب مُعالجة هذه الحصى؛ إذ قد تُسبّب الشعور بآلامٍ شديدة وبشكل مستمر، كما أنّها قد تُلحق أضراراً عديدة بالكلى.

قد يهمك ايضاً:

نبتة ‘‘سحرية‘‘ رخيصة جدًا.. تحمي كبدك وتخلصك من الالتهابات البولية وأمراض الكلى وتقضي على قرحة المعدة وتحارب السرطان

إذا ظهرت فيك هذه العلامات فأنت مصاب بحصوى الكلى .. وقد تتسبب لك بأمراض أخرى تفتك بحياتك

في أجرأ ظهور على الإطلاق.. زوجة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي : مش عيب إني أظهر نعمة ربنا والمحروم يموت قهر

عريس يطلق عروسته ليلة الدخلة بعد ظهور عضوها الحساس أمام الجميع خلال حفل الزفاف (شاهد)

فُرجت.. هذه أولى بوادر المصالحة الخليجية.. ووزير خارجية قطر يزف خبرا سارا



مات فقيرا رغم أنه كان وزيرا للخزانة.. تعرف على صاحب أول توقيع على الريال اليمني

العمل السعودية تزف بشرى سـارة للمقيمين في المملكة .. وتطلق مبادرة لمنشآت بلا سعوديين (تفاصيل مهـمة)

الموت يفجع أسرة سعودية في لحظات فرح وابتهاج.. والطب الشرعي يفجر مفاجأة بشأن ماحدث (صورة)

قرارات سعودية غير مسبوقة في تاريخ المملكة تضع النساء في حرج شديد



أردوغان: فرنسا تحترق وستنهار قريباً.. وهذا هو السبب!؟

وأخيرًا.. قطر ترضخ لمطلب دول الحصار بشأن قناة الجزيرة وتعلن تنازل السعودية والإمارات عن بقية الشروط



أمير قطر يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نهائي ‘‘خليجي 24 .. وجماهير السعودية والبحرين في صدمة!



بالصور : شركة بريطانية تعلن عن ابتكار ‘‘واقي ذكري‘‘ ذكي متعدد الاستخدامات



كشف أسرار خطيرة عن 3 فنانين مشاهير.. تعرف عليهم



فستان زفاف نجاح المساعيد يحرجها أمام الجماهير (شاهد)



مجزرة للجنود السعوديين في الحد الجنوبي .. ووكالة ألأنباء الرسمية تورد بيانًا عاجلا قبل قليل



لحظة إطلاق النار على وجه راقصة مشهورة في حفل زفاف .. شاهد كيف أصبحت؟ (فيديو)



Advertisements

مشهورة ‘‘سناب شات‘‘ السعودية هند القحطاني تفاجئ جماهيرها برفقة ابنها الأكبر.. شاهد كيف أصبح وماذا قال عن شهرتها؟ (فيديو)



أب يدفن ابنته الشابة حية في هذه الدولة العربية (لن تصدق أين دفنها وكيف فضحته طفلته الصغيرة)



بطريقة شيطانية لا تخطر على بال.. طبيبة وزوجها يتخلصان من طفليهما التوأم .. والسبب صادم للغاية



عاد من العمل فوجد زوجته تخونه مع صديقه المقرب على فراش النوم.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة!



شاهد ماذا قالت إعلامية كويتية شهيرة عن صدام حسين .. (فيديو) يشعل مواقع التواصل في الكويت



لن تصدق ما حدث مع جثة كلب رغم مرور 18 ألف عام (سبحان الله)



عريس يهرب ليلة الدخلة وآخر يتحرش بامرأة أمام عروسه.. شاهد أغرب مواقف حدثت على الهواء خلال حفلات الزفاف (فيديو)



طعام بسيط يدمر حياتك ويسبب لك السرطان



نظام السيسي ينقلب على ”أبناء زايد” ويقرر إغلاق قنواتهم الفضائية وحظر الأنشطة والاستثمارات الاماراتية في مصر..! (تفاصيل وأسماء)



دراسة : أسرار خطيرة بين الموز والعلاقة الجنسية



حيوان يتحرش بالفنانة سما المصري.. شاهد ما فعله وجعل ‘‘الجو يولع‘‘ (فيديو)

شاهد.. ”الجني غشروق” يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن مكان الرئيس صالح ويؤكد: مازال حيا يرزق ويتواجد عند صاحب نحل بخولان..! (صورة)



نهاية مأساوية لشاب يمني أعطى رقمه لفتاة أثناء مرورها في الشارع.. لن تصدق ماذا فعلت به؟ (شاهد)



أعراض حصوات الكلى

تتفاوت أحجام حصى الكلى؛ فالصغيرة منها نادراً ما تُسبّب الشعور بأيّة أعراض وقد تخرج من الجسم دون أيّ علاج، وقد لا تنتج عن حصى الكلى أيّة أعراض كذلك إلّا إذا ما عَبرت من الكليتين إلى الحالبين؛ وهما الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكلى إلى المثانة، أو إذا ما سبّبت التهاب المسالك البوليّة. إنّ أبرز الأعراض المُصاحبة لحصى الكلى هي على النّحو الآتي:

الشعور بآلام شديدة: من المَعروف أنّ الآلام المُصاحبة لحصى الكلى شديدة جدّاً، وقد يشعر المصاب بهذه الآلام في في الخاصرتين أو في أسفل البطن أو أسفل الظهر أو في الحوض، وتأتي هذه الآلام الشديدة على شكل نوباتٍ متفواتة في الشدّة، وقد تمتدّ كذلك ليشعر المريض بالألم في الخصيتين، وما بين هذه النوبات يشعر المريض بآلامٍ خفيفةٍ نسبيّاً، أو بشعورٍ مزعج في أسفل الظهر أو في الحوض.

الشعور بآلام أو بحرقة عند التبوّل.

تحوّل لون وشكل البول: فقد يصبح لون البول داكناً أو قد يصبح أحمر أو ورديّ اللون، وغالباً ما ينتج ذلك من تجريح الحصى للمسالك البوليّة وبالتالي نزول الدم مع البول، كما قد يصبح البول أكثر كثافة، وقد تصدر منه رائحة كريهة.

الشعور بضرورة التبوّل باستمرار، والذهاب إلى الحمّام بشكل متكرّر. خروج كميّات قليلة من البول مقارنةً بعادة المريض الإخراجيّة.

المعاناة من الغثيان والاستفراغ. إذا تسبّبت حصى الكلى بحدوث التهاب المسالك البوليّة، عندها قد تظهر على المريض أعراض أخرى، كارتفاع درجة حرارة جسم المريض وبالتالي المُعاناة من القشعريرة، وكذلك الشعور بالتعب العام والإعياء الشديدين، بالإضافة إلى المُعاناة من الإسهال.