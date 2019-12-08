شكرا لقرائتكم خبر عن في أجرأ ظهور على الإطلاق.. زوجة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي : مش عيب إني أظهر نعمة ربنا والمحروم يموت قهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أن نشرت مقطع فيديو مثيرًا للجدل، وهي ترقص بجانب سيارتها في الشارع، سارع أحد المواقع الإخبارية إلى نشر تقرير يتحدث عن استعراض زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي سيارتها الفارهة التي قدر قيمتها بمليون جنيه، الأمر الذي أثار استفزازها، ودفعها إلى السخرية منه، قائلة" "انتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضيين..".

وكشفت في ردها المنشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن السيارة التي ظهرت بها ليست الوحيدة التي تمتلكها، بل هي واحدة من ثلاث سيارات، وأشارت إلى أن ثمنها ليس مليون جنيه كما ذكر، وإنما ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه.

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في أجرأ ظهور على الإطلاق.. زوجة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي : مش عيب إني أظهر نعمة ربنا والمحروم يموت قهر

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وبررت زوجة الفيشاوي التي تثير الجدل بلبسها الجريء وتصرفاتها الجريئة أمام الكاميرات، ظهورها مع سيارتها بأنه ليس على سبيل الاستعراض، قائلة: "يا رخمين يا فاضيين. لازم يعني اعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها ب الاخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف؟؟".

وتابعت في ردها: "كل انسان عنده نعمه متاخد منه حاجات قصادها كتير وأنا أتحدى صاحب الخبر ده وغيره وبطلب منه ياخد ده كله ويعيش عيان وأنا مش عاوزة حاجة غير الصحة وراحه البال والنوم من غير هم أو خوف إني هصحي بكره والا خلاص.. وده إحساس مريع وهلع... وإن ولادي وصحابي وجوزي وعيلتي يكونوا كويسين".

واستطردت: "الناس اللي ربنا مديها الصحة دي نعمه كبيره اوعوا تنسوها ..حسوا بنعمه الصحه ومش لازم اسلوب الخبر رخيص وغير صحيح ولا يتسم ولا يمت للحقيقه ب صله..يا رخمين".

واعتبرت زوجة الفيشاوي أنه ليس من العيب أن تظهر نعم ربنا وعليها وتفرح بها، مع الحفاظ على شعور الناس، "لكن لللي بتكتبوه ده الي بيخللي الناس تكرهنا وطبعا هتقولوا دي اخبار عاديه بتحصل لشخصيات المجتمع".

وشددت على أنها لا تحب حياة الشهرة، ولا تريد أن تكون جزءًا منها غير أن تكون زوجة أحمد الفيشاوي، مشددة على أنها لا تحب الاختلاط من الأصل، قائلة إنا ما تتعامل معهم يعدون على صوابع اليد.