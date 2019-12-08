شكرا لقرائتكم خبر عن مات فقيرا رغم أنه كان وزيرا للخزانة.. تعرف على صاحب أول توقيع على الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف البرفيسور اليمني أيوب الحمادي عن صاحب التوقيع على أول عملة ورقية يمنية عقب قيام ثورة سبتمبر1962.

وقال في منشور له أن الشخص الذي اسمه على العملة الورقية القديمة للجمهورية العربية اليمنية هو (عبد الغني علي أحمد) من مواليد محافظة تعز.

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مات فقيرا رغم أنه كان وزيرا للخزانة.. تعرف على صاحب أول توقيع على الريال اليمني

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وقد وصفه بأنه أبو الريال اليمني قولا وفعلا ومؤسس النظام البنكي أو النقدي في اليمن.

وقد أورد أن الرجل مات فقيرا ولم يورث أهله أي ثروة برغم قدراته التعليمية التي تجاوز بها أقرانه حينها.

وأشار الحمادي إلى أن عبد الغني حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال المال والاقتصاد من أمريكا منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وقد شغل أول وزير للخزانة عقب قيام الثورة لفترة 9 مرات إلى جانب شغله لمنصب وزير الإعلام وشئون الجنوب اليمني.

وأضاف الحمادي بأن الرجل كان على إطلاع واسع، كما أنه ساهم في تكوين اليمن الجديد، فكان بحكم مؤهلات على علاقة بلجنة النقد وهيئة الرقابة والمعهد المالي وبنك الانشاء والتعمير الجمارك والضرائب وشركة المحروقات والتبغ و الكبريت ومنشئات الملح والخطوط الجوية ومطار صنعاء.

مؤكدا بقوله.حتى أن اسمه في سجل التأسيس لجامعة صنعاء والبنك المركزي والنقل البحري ومؤسسة الغزل أو القطن و غيرها.

الحمادي أورد العديد من الشهادات حول الرجل ونزاهته وطموحه من قبل شخصيات وطنية أمثال المناضل عبدالوهاب جحاف وعبد الله البردوني ولطف الثور والقاضي علي أبو الرجال والأستاذ عبدالباري طاهر.