شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت : الخنبشي يطلع على الاستعدادات النهائية لتدشين مشروع الحقيبة الشتوية الممول من مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع نائب رئيس الوزراء، الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الأحد، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، عن الاستعدادات والترتيبات لنقل المواد إلى المحافظات المستهدفة لتدشين مشروع "الحقيبة الشتوية "، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية، عبر الشريك المنفذ مؤسسة صلة للتنمية.

وزار نائب رئيس الوزراء، المستودعات الخاصة بمحتويات مشروع الحقيبة الشتوية الذي يستهدف 5,600 أسرة بواقع 33,600 فرد في 11 محافظة يمنية (صنعاء، البيضاء، تعز، مارب، الجوف، الضالع، شبوة، حضرموت، لحج، عدن، المهرة).

رافق نائب رئيس الوزراء الخنبشي، مدير كتلة الإيواء بعدن الأستاذ عصام الدعيس، والدكتور وليد لجرب مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بحضرموت، عمر مكارم.

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واستمع الخنشبي من المدير التنفيذي لشريك المنفذ مؤسسة للتنمية، الأستاذ علي باشماخ، إلى شرح مفصل عن المشروع الذي يشمل توزيع بطانيات وسترات أولاد وبنات وبجامات رجالية ونسائية وقبعات أطفال للأسر الفقيرة والنازحة.

وعبر نائب رئيس الوزراء، سالم الخنبشي، عن شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الدعم المستمر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي لحاجة الأسر الأشد فقرا والنازحين في فصل الشتاء.

وأشاد الخنبشي بالترتيبات والاستعدادات التي يقوم بها الشريك المنفذ مؤسسة صلة للتنمية، لتدشين المشروع.

ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والأسر الفقيرة في اليمن من موجة البرد القارس في فصل الشتاء، وإيمانًا بأهمية تقديم المساعدات للشعب اليمني بكافة المحافظات.