رابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للسجون 1441 برتبة جندي _ أبشر

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها للسجون على رتبة "جندي".

رابط القبول والتسجيل 1441 من هنـــــــا

وأكدت الادارة على ضرورة ان تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

وعلى المهتمين بالتعيين في مناطق المملكة يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/4/11هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/4/15هـ .

شروط أخرى بشأن تقديم السجون:

• أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

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• ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

• أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

• بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

• يفضل من لدية مؤهلات أو دورات إضافية وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.

ووفي وقت سابق، أكد الدفاع المدني السعودي توفر وظائف على عدد من الرتب العسكرية تحت المسميات التالية: "عريف- جندي أول- جندي"، موضحًا أن الوظائف سوف تكون لكافة المواطنين السعوديين المؤهلين في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

وأشار الدفاع المدني السعودية إلى أن الراغبين في التقديم على تلك الوظائف يجب عليهم الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة على أن يتم التقديم من خلال بوابة أبشر للتوظيف.

وأوضح أن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يكون المتقدم متزوج بغير سعودية، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وأن يكون عمر المتقدم بين 17-30 عام وقت التقديم على الوظائف.