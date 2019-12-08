مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم

انطلقت مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في نهائي كأس الخليج 24.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان أمس السبت، أن استاد المدينة التعليمية في قطر لن تستضيف مباريات كأس العالم للأندية هذا الشهر بعد تأجيل افتتاحه إلى 2020.

وأوضح الفيفا أنه رغم اكتمال العمل في بناء استاد المدينة التعليمية، إلا أن عملية إصدار الشهادات اللازمة استغرقت وقتا أطول من المتوقع ولذلك لم يستضف الاستاد مباريات تجريبية.

وكان استاد المدينة التعليمية يستضيف ثلاث مباريات بالبطولة التي تقام بين يومي 11 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتشمل مباراة الدور قبل النهائي، وتضم ليفربول بطل أوروبا يوم 18، بجانب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، القنوات الناقلة في نهائي كأس الخليج عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي، الكأس 1 إتش دي.

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قال الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، إن النتيجة الإيجابية الأخيرة للمنتخب السعودي أمام قطر، تعزز من قوة وشخصية الأخضر في المباراة النهائية لخليجي 24 أمام البحرين.

وقال الزامل في تصريحات تلفزيونية إن المنتخب السعودي يحتاج للفوز باللقب الخليجي، لفرض شخصيته على المنافسين في المستقبل.

واعتبر أن كلمة بناء منتخب جديد للسعودية غير موجود في قاموسه، حيث إن الأخضر يجب أن يكون جاهزا بشكل دائم للمنافسات والألقاب.

واعتبر أن مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، مدرب انضباطي ويملك الشخصية، وأشار إلى أن مستوى السعودية بمواجهة قطر لم يكن مثاليا ولكن الأهم هو التأهل.

ويسعى الأخضر لحصد لقب البطولة الخليجية للمرة الرابعة في تاريخه، إذ يعود آخر تتويج له على الأراضي الكويتية في عام 2003، فيما سيخوض الأحمر البحريني المباراة النهائية بهدف تحقيق الإنجاز وحصد اللقب للمرة الأولى.

وتنطلق سفارة البداية لمباراة منتخبي السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج الساعة 6:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين واليمن ولبنان، والساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة وقطر واليمن.