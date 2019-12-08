مدينة الملك سعود الطبية تعلق على ما جرى تداوله حول استقبالها حالات مرضية خطيرة بسبب الدخان الجديد

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية توضيحاً حول ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن استقبالها حالات مرضية خطيرة بسبب الدخان الجديد.
وقالت المدينة إنها تابعت ما نُشر عبر “تويتر” حول دخول حالات بسبب الدخان الجديد؛ وعليه توضح أن الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب ولم يثبت أنها بسبب الدخان الجديد، مضيفة أن التدخين مسبب رئيسي للإصابات بالجلطات وأمراض القلب.
وكانت عدد من شركات التبغ علّقت على ما جرى تداوله بأنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع البلاد التي تبيع فيها منتجاتها، مشيرة إلى أنها ملتزمة باللائحة التي أصدرتها المملكة مؤخراً.
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