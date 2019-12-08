“بلدية جنوب مكة” دخلت التاريخ وخرجت من الجغرافيا

منذ أن تم استحداث بلدية جنوب مكة المكرمة، قبل سنوات، لتقديم خدماتها لمخططات ولي العهد؛ لا تزال تتخذ من حي الكعكية مقرًّا لها، وسط استغراب من عدم إنشاء مبنى لها داخل نطاق المخططات الواقعة جنوبي مكة المكرمة. وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد أصدر عام 2018 قرارًا يقضي بإنشاء بلدية جديدة بمسمى “بلدية جنوب مكة” تضم في نطاقها عددًا من الأحياء، ويكون مقرها مخططات ولي العهد؛ وذلك لتغطية النطاق الواقع بجنوب مكة.
وقد تم استحداث البلدية لخدمة تسعة مخططات تعد من أكبر مخططات مكة المكرمة، وتسمى بمخططات ولي العهد “9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1”. واستغرب عدد من سكان تلك المخططات من عدم إنشاء مبنى للبلدية داخل نطاق المخططات، منذ أن تم استحداثها؛ حيث تقع داخل مبنى بلدية الشوقية وفي حي الكعكية، بعيدًا عن المخططات التي أُنشئت من أجلها.
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