نصيحة من شركة المياه لتجنب التسربات عند ترك المنزل لفترة طويلة

نصحت شركة المياه الوطنية أصحاب المنازل بقفل المحبس الموجود بين العداد والخزان، عند ترك المنزل لفترات طويلة، وذلك لتجنب الهدر والتسربات، وبالتالي تفادي ارتفاع قيمة الفاتورة.
وأبانت أن مسؤوليتها كمزود للخدمة تنتهي عند عداد المياه، وما بعد ذلك من التمديدات داخل المنزل فهي مسؤولية العميل. وحذرت شركة المياه من أن التسربات غير الظاهرة قد تتسبب في حدوث تصدعات داخل العقار، والهدر المائي، ووجود استهلاك غير فعلي محسوب ضمن مبلغ الفاتورة.
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