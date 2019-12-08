رسمياً.. إلغاء اشتراط مدخل للعزاب وآخر للعائلات بالمطاعم

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلغاء عدداً من الاشتراطات البلدية والمعمول بها سابقاً لأنشطة المطاعم والمطابخ، والتي كانت قد اشترطت على أصحاب تلك المنشآت التجارية في الأعوام الماضية ضرورة وجود مدخل للعزاب ومدخل للعائلات، وتحديد المساحات.
وجاء أمر إلغاء الاشتراطات السابقة بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى “السماح” بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
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