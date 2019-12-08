تدشين مبادرة أدوات الأمن السيبراني «Cyber security Toolkit»

دشنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مبادرة أدوات الأمن السيبراني Cyber security Toolkit وهي عبارة عن محتوى يشمل نماذج توضيحية غير إلزامية لسياسيات ومعايير ووثائق الأمن السيبراني يمكن استخدامها من قبل مختلف الجهات كمرجع لسياسات الأمن السيبراني ومعاييره؛ لتعزيز قدرات الجهات الوطنية وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني.
كما يلزم الجهات المستفيدة من النماذج إعادة تطويرها بناءً على نتائج تقييم المخاطر السيبرانية للجهة؛ لتتوافق مع متطلبات الأعمال التنظيمية لديها وبما يضمن الالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.
وهذه النماذج تتناول جوانب مهمة في الأمن السيبراني، منها على سبيل المثال: السياسة العامة للأمن السيبراني، سياسة الاستخدام المقبول للأصول وسياسة البريد الإلكتروني.
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