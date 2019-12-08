رئيس شؤون الحرمين يناقش مع «الخدمة المدنية» تثبيت الموسميين

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -خلال لقائه، اليوم الأحد، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان- آلية تثبيت ومعالجة أوضاع موظفي وموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من المتعاقدين الموسميين.

وأكد السديس أن الرئاسة تعمل -بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية- على تحسين أوضاع المتعاقدين الموسميين من خلال تثبيتهم على وظائف تحفظ لهم كافة الحقوق الوظيفية؛ ليؤدوا أعمالهم الموجهة لقاصدي الحرمين الشريفين بكل كفاءة وإتقان، منوهًا بما قدمه المتعاقدون من جهود أثمرت خلال المواسم الماضية في تنظيم وتسهيل كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وحسب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فإن ذلك يأتي حرصًا من السديس على تسريع وتيرة العمل بالرئاسة، ورفع جودة الإنجاز من خلال دعم الرئاسة وإداراتها بالشباب السعودي المؤهل الطموح؛ لكونهم من أهم روافد البناء والتنمية لهذه البلاد المباركة، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

من جهته، أكد سليمان بن عبدالله الحمدان، أن وزارة الخدمة المدنية تعمل -بالتنسيق مع الرئاسة- على تحسين أوضاع موظفيها، رسميين ومتعاقدين، ومراعاة متطلباتهم التي تكفل أداء أعمالهم على أكمل وجه.