اختتام برنامج «قوافل جوفية» وسط حضور لافت

اختتم برنامج «قوافل جوفية» الذي أقيم بالمنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل، أمس السبت، بمجموعة من الفعاليات تضمنت الفنون الشعبية، ومشاركة الأسر المنتجة وديوانية الثقافة والفنون، فيما تم تكريم الشاعر فريح الرويلي، لمساهماته الفاعلة في البرنامج.

ولقي اليوم الأخير من البرنامج حضورًا لافتًا وتفاعلًا من فئات المجتمع؛ لما اشتمل عليه من برامج ثقافية وشعبية وأسرية شملت الكبار والصغار.

وشارك الشاعر فريح مدشر الرويلي بعدد من القصائد في ديوانية الشعراء والمثقفين، التي توسطت موقع الفعاليات؛ حيث جدد الشاعر الرويلي، البيعة للقيادة الرشيدة بإلقائه قصيدة بمناسبة مرور 5 سنوات على مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود. وقد حازت القصيدة استحسان الحضور.

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وفي قصيدة البيعة، أكد الرويلي تكاتف الشعب خلف القيادة، وحماية الوطن بكل غال ونفيس من أقصى البلاد إلى أقصاها، داعيًا الله أن يحفظ الوطن من كل سوء، وأن ينعم على أهلها بالأمان والأمان.

ومن ناحيته، كرَم مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى، الشاعر الرويلي نظير مشاركته في الفعالية.

الجدير بالذكر أن فعالية «قوافل جوفية»، تأتي ضمن برامج جمعية الثقافة والفنون، التي أقيمت فعالياتها بالتعاون مع جامعة الجوف وبلدية محافظة دومة الجندل والمجلس البلدي وسياحة الجوف، واستمرت 4 أيام، شملت العروض المسرحية، وإقامة بعض الفنون الشعبية، كالربابة والعرضة والسامري، وعقد مجلس للشعراء والمثقفين، ومشاركة الأسر المنتجة، وتدشين عدد من المعارض.